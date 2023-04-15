Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Відсоткові ставки за поточними та картковими рахунками знижуються

З метою стимулювати клієнтів переводити свої заощадження на термінові депозити банки продовжують зниження процентних ставок за поточними та картковими рахунками.

З 11 квітня Kredobank знизив відсоткову ставку за ощадним рахунком з вільним доступом «Кишеня» до 6% річних за картками, відкритими у тарифах «Правильна карта», «Базовий», «Start» тощо. та до 9% річних за картками, відкритими у рамках преміального пакету послуг «Craft Banking».

2. Unex Bank знизив комісію за придбання безготівкової валюти

З 14 квітня Unex Bank знизив комісію за придбання безготівкових доларів за курсом міжбанківського валютного ринку із розміщенням на тримісячному вкладі до 0,75%. Це означає, що результуючий курс купівлі доларів США буде близько 37,20 грн/$.

Умови купівлі євро з подальшим розміщенням на депозиті залишилися незмінними: як і раніше комісія становить 1,3% від суми в національній валюті.

Ставка за депозитним вкладом становить 0,01%.

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами відзначилися відразу кілька банків.

«Правексбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 7,5% до 9,5% річних;

на 6 місяців – з 7,5 до 10% річних;

на 9 місяців – з 7,5 до 10% річних.

«Банк Кредит Дніпро» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 15% до 17% річних;

на 6 місяців - з 16 до 17,5% річних.

Також «Банк Кредит Дніпро» підвищив ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців з 0,10 до 0,80% річних.

«МТБ Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 16% річних;

на 6 місяців – з 16,5 до 17% річних;

на 9 місяців – з 16 до 16,5% річних;

на 12 місяців – із 15,5 до 16% річних.

«Таскомбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 16% річних;

на 6 місяців – із 15,5 до 16% річних.

Варто зазначити, що «Таскомбанк» вже вдруге за останній місяць підвищує ставку за тримісячним депозитом у гривні.

Крім того, «Таскомбанк» підвищив процентну ставку за тримісячним депозитом у доларах США з 0,7 до 2% річних.

Банк «Південний» підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 12 до 14% річних;

на 6 місяців – із 13,5 до 15% річних.

Крім того, банк «Південний» підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 0,75 до 1% річних;

на 6 місяців - з 1 до 1,5% річних.

Банк «Креді Агріколь» підвищив процентні ставки за депозитами у доларах США:

на 3 місяці – з 0,01% до 0,50% річних;

на 6 місяців – з 0,01 до 0,75% річних;

на 12 місяців – з 0,01 до 1% річних.

4. "Банк Схід" випустив нову карту з кешбеком

"Банк Схід" запропонував своїм клієнтам нову карту з кешбеком. При цьому маркетологи не стали сильно обтяжувати себе: новий продукт так і називається «Карта з кешбеком».

При розрахунках за допомогою цієї картки банк обіцяє нараховувати як кешбек 0,7% від усіх покупок у торгових мережах, але не більше ніж 1000 грн на місяць.

Кешбек не нараховується лише на:

- Перекази, MCC: 4829, 6536, 6538;

- квазі-кеш, МСС: 6050;

- зняття готівки, МСС: 6010 та 6011;

- оплату автостоянки вантажного транспорту, МСС: 7511;

- Операції через систему дистанційного банкінгу «Банк Схід».

5. Mastercard та «Сільпо» запустили спільну акцію

Міжнародна платіжна система Mastercard надає додаткову 20% знижку на товари, що купуються в інтернет-магазині «Сільпо».

Щоб отримати знижку, потрібно зробити покупку акційних товарів на сайті shop.silpo.ua або в мобільному додатку «Сільпо» та розрахуватися карткою Mastercard будь-якого українського банку. У цьому випадку до вже оголошеної 20% знижки на товари додасться ще 20% знижки за розрахунок карткою Mastercard. Знижка діє тільки на доставку кур'єром, а оплата повинна здійснюватися через Google Pay/Apple Pay або гаманець Masterpass, а не готівкою або карткою в момент отримання замовлення.

З повними правилами акції можна ознайомитись за посиланням.

Акція діє з 13 до 26 квітня (включно).