Украина на следующей неделе может начать экспорт электроэнергии в Словакию

Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт ежечасно, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

На аукционе по распределению пропускной способности межгосударственных сечений в направлении Словакии, который состоялся сегодня, на дату поставки 17 апреля было распределено 100% доступной пропускной способности в этом направлении среди четырех участников.

Отмечается, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу сейчас составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

Сейчас экспорт электроэнергии из Украины продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

Напомним:

Украина ожидает, что объем экспорта электроэнергии сейчас будет выше, чем тот, что был в прошлом году - несмотря на это, только за счет доходов от экспорта восстановить энергосистему не удастся.

Ранее, в пятницу, 7 апреля, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.