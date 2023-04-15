Україна наступного тижня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

На аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини, який відбувся сьогодні, на дату постачання 17 квітня було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Зазначається, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

Наразі експорт електроенергії з України триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Нагадаємо:

Україна очікує, що обсяг експорту електроенергії зараз буде вищим ніж той, що був торік – попри це, лише коштом прибутків від експорту відновити енергосистему не вдасться.

Раніше, у п’ятницю, 7 квітня, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.