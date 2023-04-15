Обстрел Славянска: из-под завалов достали еще два тела погибших

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске достали еще двух погибших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному".

Таким образом количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, еще 21 человек получил ранения.

В разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек.

Под завалами остаются люди.

Что этому предшествовало: