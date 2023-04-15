Обстріл Слов’янська: з-під завалів дістали ще два тіла загиблих

З-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську Донецької області дістали ще двох загиблих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в коментарі "Суспільному".

Таким чином кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу міста зросла до 11 людей, ще 21 людина отримала поранення.

У зруйнованій п'ятиповерхівці загинули шість людей.

Під завалами залишаються люди.

Що цьому передувало: