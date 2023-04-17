Лучшие украинские криптобиржи - ликбез от аналитиков Traders Union

В Украине все больше людей интересуются криптовалютой как инвестиционным инструментом и альтернативным способом хранения сбережений в условиях экономической нестабильности. Растущий спрос на цифровые активы закономерно стимулировал спрос и на услуги криптовалютных бирж — платформ для хранения, обмена, покупки и продажи криптовалют.

Поскольку сфера криптовалютных бирж в Украине только развивается, большинство экспертов советуют отдать предпочтение зарубежным компаниям, адаптированным для работы в Украине. Они имеют солидный опыт работы на рынке, более современные технологии и обеспечивают высокий уровень безопасности.

В Traders Union назвали лучшие украинские криптобиржи — компании, которые работают в соответствии с законодательством нашей страны. В частности, тут предусмотрена возможность внесения депозита в UAH и техподдержка на украинском языке.

Какие биржи криптовалют рекомендуют TU для работы в Украине?

В рейтинг Traders Union вошли 9 криптовалютных бирж. Ниже приведены пять платформ, занявших лидерские позиции в этом рейтинге. Финансовые аналитики TU считают, что в Украине выгоднее всего работать с такими биржами:

ByBit . Биржа предлагает на выбор 107 криптовалют, а также множество деривативов, гибкие инвестиционные решения и развитую реферальную программу, в рамках которой предусмотрены щедрые бонусы за привлечение новых пользователей. Желающие могут воспользоваться кредитным плечом до 1:100.

. Биржа предлагает на выбор 107 криптовалют, а также множество деривативов, гибкие инвестиционные решения и развитую реферальную программу, в рамках которой предусмотрены щедрые бонусы за привлечение новых пользователей. Желающие могут воспользоваться кредитным плечом до 1:100. Binance . Одна из крупнейших по объемам торгов криптовалютных бирж в мире предлагает 411 валют для совершения сделок. Высокая ликвидность позволяет бирже устанавливать низкие комиссии. Есть конвертация и P2P-обмен, универсальные инвестиционные решения.

. Одна из крупнейших по объемам торгов криптовалютных бирж в мире предлагает 411 валют для совершения сделок. Высокая ликвидность позволяет бирже устанавливать низкие комиссии. Есть конвертация и P2P-обмен, универсальные инвестиционные решения. Kraken . Эта биржа подойдет даже инвесторам-новичкам, которые не будут испытывать трудностей при использовании ее функционала. У Kraken удобный и интуитивно-понятный интерфейс. Впрочем, это не отменяет необходимости обучения перед тем, как приступить к торговле цифровыми активами. Кракен предлагает 100+ криптовалют, много вариантов для ввода/вывода средств. Есть торговля индексами и внебиржевая торговля.

. Эта биржа подойдет даже инвесторам-новичкам, которые не будут испытывать трудностей при использовании ее функционала. У Kraken удобный и интуитивно-понятный интерфейс. Впрочем, это не отменяет необходимости обучения перед тем, как приступить к торговле цифровыми активами. Кракен предлагает 100+ криптовалют, много вариантов для ввода/вывода средств. Есть торговля индексами и внебиржевая торговля. EXMO . Биржа ЕХМО понравится, в первую очередь, тем, кто ценит быструю покупку криптовалюты. Биржа предоставляет кэшбек с торговых комиссий, удобный интерфейс терминала и оперативное пополнение счета. Количество предлагаемых для торговли криптовалют небольшое сравнительно с описанными выше биржами - около 60. Однако это компенсируется широким выбором деривативов и оперативной работой биржи.

. Биржа ЕХМО понравится, в первую очередь, тем, кто ценит быструю покупку криптовалюты. Биржа предоставляет кэшбек с торговых комиссий, удобный интерфейс терминала и оперативное пополнение счета. Количество предлагаемых для торговли криптовалют небольшое сравнительно с описанными выше биржами - около 60. Однако это компенсируется широким выбором деривативов и оперативной работой биржи. Huobi. Платформа известна большим количеством активов в пуле: это 359 криптовалют и широкий выбор деривативов, также есть обучающие гайды и собственный торговый бот, выгодные инвестиционные программы.

В TU также рекомендовали ознакомиться с такими биржами, как Bitfinex, Paxful, Currency.com и StormGain. Полный рейтинг торговых платформ вы найдете на официальном сайте компании. В Traders Union подчеркнули, что рейтинг не является рекламой или однозначной рекомендацией к сотрудничеству, все решения на крипторынке зависят только от владельца криптовалюты, трейдера, инвестора и остаются его ответственностью.