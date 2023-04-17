Найкращі українські криптобіржі - лікбез від аналітиків Traders Union

В Україні все більше людей цікавляться криптовалютою як інвестиційним інструментом та альтернативним способом зберігання заощаджень в умовах економічної нестабільності. Зростання попиту на цифрові активи закономірно стимулювало попит і на послуги криптовалютних бірж — платформ для зберігання, обміну, купівлі та продажу криптовалют.

Оскільки сфера криптобірж в Україні лише розвивається, більшість експертів радять надати перевагу закордонним компаніям, адаптованим для роботи в Україні. Вони мають солідний досвід на ринку, більш сучасні технології та гарантують високий рівень безпеки.

У Traders Union назвали найкращі українські криптобіржі — компанії, які працюють відповідно до законодавства нашої країни. Зокрема, тут передбачена можливість внесення депозиту в UAH та техпідтримка українською мовою.

Які біржі криптовалют радять TU для роботи в Україні?

До рейтингу Traders Union увійшли 9 криптовалютних бірж. Нижче наведено п'ять платформ, які посіли лідерські позиції у цьому рейтингу. Фінансові аналітики TU вважають, що в Україні найвигідніше працювати з такими біржами:

ByBit. Біржа пропонує на вибір трейдера 107 криптовалют, а також безліч деривативів, гнучкі інвестиційні рішення та розвинену реферальну програму, в рамках якої передбачено щедрі бонуси за залучення нових користувачів. Охочі можуть скористатися кредитним плечем до 1:100.

Біржа пропонує на вибір трейдера 107 криптовалют, а також безліч деривативів, гнучкі інвестиційні рішення та розвинену реферальну програму, в рамках якої передбачено щедрі бонуси за залучення нових користувачів. Охочі можуть скористатися кредитним плечем до 1:100. Binance. Одна з найбільших за обсягами торгів криптовалютних бірж у світі пропонує 411 валют. Висока ліквідність дозволяє біржі встановлювати низькі комісії за торгові операції. Є конвертація та P2P-обмін, універсальні інвестиційні рішення.

Kraken . Ця біржа підійде навіть інвесторам-новачкам, які не будуть мати труднощів під час використання її функціоналу. У Kraken зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс. Втім, це не скасовує необхідності навчання перед тим, як розпочати торгівлю цифровими активами. Кракен пропонує 100+ криптовалют, багато варіантів для поповнення та виводу коштів. Є торгівля індексами та позабіржова торгівля.

. Ця біржа підійде навіть інвесторам-новачкам, які не будуть мати труднощів під час використання її функціоналу. У Kraken зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс. Втім, це не скасовує необхідності навчання перед тим, як розпочати торгівлю цифровими активами. Кракен пропонує 100+ криптовалют, багато варіантів для поповнення та виводу коштів. Є торгівля індексами та позабіржова торгівля. EXMO . Біржа ЕХМО сподобається насамперед тим, хто цінує швидку купівлю криптовалюти. Біржа надає кешбек із торгових комісій, зручний інтерфейс терміналу та оперативне поповнення рахунку. Кількість запропонованих для торгівлі криптовалют невелика порівняно з описаними вище біржами - трохи більше 60-ти. Однак це компенсується широким вибором деривативів та оперативною роботою біржі.

. Біржа ЕХМО сподобається насамперед тим, хто цінує швидку купівлю криптовалюти. Біржа надає кешбек із торгових комісій, зручний інтерфейс терміналу та оперативне поповнення рахунку. Кількість запропонованих для торгівлі криптовалют невелика порівняно з описаними вище біржами - трохи більше 60-ти. Однак це компенсується широким вибором деривативів та оперативною роботою біржі. Huobi. Платформа відома великою кількістю активів у пулі: це 359 криптовалют та широкий вибір деривативів, також є навчальні гайди та власний торговий бот, вигідні інвестиційні програми.

TU також рекомендували ознайомитися з такими біржами, як Bitfinex, Paxful, Currency.com та StormGain. Повний рейтинг представлено на офіційному сайті компанії. У Traders Union наголосили, що рейтинг не є рекламою чи однозначною рекомендацією до співпраці, всі рішення на ринку криптовалют залежать тільки від власника криптовалюти, трейдера, інвестора та залишаються його відповідальністю.