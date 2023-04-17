В ОГП проверят признания "вагнеровцев" в убийстве детей на Донбассе

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о заявлениях участников частной военной компании "Вагнера", которые в интервью признались в убийствах гражданского населения на Донбассе, в том числе детей, по приказам командования, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка" , — говорится в сообщении.

Кроме того, Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей российских ЧВК на причастность к ведению агрессивной войны, посягательства на территориальную целостность Украины, совершение военных преступлений на оккупированной территории Украины – убийств, жестокого обращения с населением, военнопленными.

Напомним, основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обнародовал интервью с бывшими боевиками "Вагнера". Они рассказали, что убили в Донецкой области более 20 украинских детей, в том числе застрелили 5-летнюю девочку. По их словам, они выполняли приказы командования и руководителя ЧВК Евгения Пригожина.