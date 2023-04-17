В ОГП перевірять зізнання "вагнерівців" у вбивстві дітей на Донбасі

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо заяв учасників приватної військової компанії "Вагнера", які в інтервью зізналися у вбивствах цивільного населенні на Донбасі, зокрема дітей, за наказами командування, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у низці проваджень за фактами дій представників російських ПВК на причетність до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України, вчинення воєнних злочинів на окупованій території України – вбивств, жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, пограбувань.

Нагадаємо, засновник російського правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін оприлюднив інтерв'ю з колишніми бойовиками "Вагнера". Вони розсказали, що вбили на Донеччині більше 20 українських дітей, зокрема застрелили 5-річну дівчинку. За їхніми словами, вони виконували накази командування та керівника ПВК Євгена Пригожина.