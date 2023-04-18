На фронте погиб бывший народный депутат 8-го созыва Олег Барна

В понедельник, 17 апреля, на войне с Россией погиб народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна, сообщает Деловая столица.

Это подтвердил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Олег Барна родился 18 апреля 1967 года в селе Нагирянцы Чертковского района Тернопольской области в семье педагогов. Он окончил физико-математический факультет Тернопольского педагогического института.

В 2002-2010 годах Олег Барна был Нагорянским поселковым головой (две каденции).

Он был активным участником революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства.

26 октября 2014 Олег Барна был избран народным депутатом 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко".