На фронті загинув колишній народний депутат 8-го скликання Олег Барна

В понеділок, 17 квітня, на війні з Росією загинув народний депутат 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна, повідомляє Ділова столиця.

Це підтвердив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Олег Барна народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області в родині педагогів. Він закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського педагогічного інституту.

У 2002—2010 роках Олег Барна був Нагірянським селищним головою (дві каденції).

Він був активним учасником Революції на граніті , Помаранчевої революції та Революції гідності.

26 жовтня 2014 року Олег Барна був обраний народним депутатом 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка".