Traders Union представили рейтинг бирж криптовалют 2023

В последние годы криптовалюты приобрели огромную популярность в разных странах мира, и Украина не стала исключением. Каждый день все больше людей начинают интересоваться криптовалютной индустрией и ищут лучшие платформы для покупки, продажи и обмена цифровых активов.

В этом контексте финансовые аналитики Traders Union провели исследование и составлили рейтинг бирж криптовалют, чьи торговые условия удовлетворяют требованиям большинства трейдеров. Рейтинг опубликован на официальном сайте TU и содержит 20 наименований. Каждая из платформ прошла многоуровневую проверку Traders Union на предмет надежности, безопасности и комфорта в использовании. Во внимание были приняты:

количество торговых инструментов;

репутация и юридические аспекты (наличие сертификата об инкорпорации, лицензии);

условия торговли (в частности, комиссии на ввод и вывод средств, спреды и др.);

технологическая составляющая — количество и удобство поддерживаемых платежных систем;

безопасность хранения активов, защита от мошенничества;

наличие дополнительных возможностей (например, использование торгового бота, стейкинга, прайм-пулов, сервисы копитрейдинга и другое);

внимание к клиенту, компетентность и оперативность технической поддержки.

Какие криптобиржи в Traders Union признали лучшими?

По мнению экспертов Traders Union, топовые позиции среди криптобирж занимают:

ByBit. На бирже поддерживается торговля 107 криптовалютами и многочисленными производными инструментами (деривативами). Кроме того, биржа известна развитой реферальной программой и гибкими инвестиционными решениями. Можно воспользоваться кредитным плечом до 1:100, что при грамотном подходе позволит получить больший доход. Условиями на БайБит будут довольны как начинающие трейдеры, так и профессионалы.

Huobi Global. На бирже можно торговать 359 криптовалютными парами и многочисленными деривативами, новички найдут для себя множество гайдов и обучающих материалов. Кроме того, у Huobi Global одна из наиболее инновационных систем безопасности.

KuCoin. Платформа поддерживает торговлю всеми основными криптовалютами и токенами. Есть функции обмена цифровых валют, спотовая, маржинальная и фьючерсная торговля. В профессиональной версии биржи можно получить доступ к кредитному плечу до х100. Начинающие криптотрейдеры получат подробное руководство и обучающий гайд. Комиссии рассчитываются адаптивно, в зависимости от объема торгов. Кроме того, на бирже можно разместить собственный токен.

Binance (Бинанс) — биржа, имя которой известно каждому человеку, который когда-либо интересовался криптовалютами. Рекордсменка по уровню ликвидности и обороту торгов в мире, Binance предлагает собственный холодный кошелек для хранения средств. На бирже доступны 411 криптовалют для торговли, низкие комиссии и Р2Р-обмен.

BitGet. На бирже торгуется исключительно криптовалюта, включая топовые BTC, LTC, ETH, USDT и менее известные монеты. Торговые сделки осуществляются на собственной платформе криптобиржи. Уровень комиссии ниже среднерыночных, сборы для мейкера составляют 0,02%, для тейкера — 0,06%, доступна оплата комиссии бонусными средствами. Есть сервис копирования сделок.

Кроме этих платформ, финансовые аналитики TU предложили обратить внимание на Yobit, XT.com, White Bit и Latoken. Также в рейтинг попали платформы MECX и Okex. Чтобы узнать, чем каждая из них привлекательна для трейдера, достаточно прочитать досье с отзывами на сайте Traders Union. Финансовые аналитики регулярно публикуют свежие рейтинги и обзоры популярных брокеров и бирж, чтобы трейдеры и инвесторы оставались в курсе новшеств, были предупреждены о недостатках криптобирж, если таковые имеются, и могли принять обоснованные решения.