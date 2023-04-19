Traders Union презентували рейтинг бірж криптовалют 2023

Останніми роками криптовалюти набули величезної популярності в різних країнах світу, і Україна не стала винятком. Щодня все більше людей починають цікавитися криптовалютною індустрією та шукають найкращі платформи для купівлі, продажу та обміну цифрових активів.

У цьому контексті фінансові аналітики Traders Union провели дослідження та склали рейтинг бірж криптовалют, торгові умови яких задовольняють найбільшу кількість трейдерів. Рейтинг опублікований на офіційному сайті TU та містить 20 найменувань. Кожна з платформ пройшла багаторівневу перевірку Traders Union на предмет надійності, безпеки та комфорту у використанні. До уваги були прийняті:

кількість торгових інструментів;

репутація та юридичні аспекти (наявність сертифікату об інкорпорації та ліцензії);

умови торгівлі (зокрема, комісії на введення та виведення, спреди та ін.);

технологічна складова — кількість та зручність підтримуваних платіжних систем;

безпека зберігання активів, захист від шахрайства;

наявність додаткових можливостей (наприклад, використання торгового бота, можливість стейкінгу, прайм-пули, способи пасивного заробітку, послуги копітрейдингу та інше);

увага до клієнта, компетентність та оперативність технічної підтримки.

Які криптобіржі Traders Union визнали найкращими?

За перерахованими вище факторами, найкраще на ринку зарекомендували себе такі компанії:

ByBit. На біржі підтримується торгівля 107 криптовалютами та численними похідними інструментами (деривативами). Крім того, біржа відома розвиненою реферальною програмою та гнучкими інвестиційними рішеннями. Можна скористатися кредитним плечем до 1:100, що за грамотного підходу дозволить отримати більший дохід. Умовами на БайБіт будуть задоволені як трейдери-початківці, так і професіонали.

Huobi Global. На біржі можна торгувати 359 криптовалютними парами та численними деривативами, новачки знайдуть для себе безліч гайдів та навчальних матеріалів. Крім того, Huobi Global має одну з найбільш інноваційних систем безпеки.

KuCoin підтримує торгівлю всіма основними криптовалютами та токенами. Є функції обміну криптовалют, спотова, маржинальна та ф'ючерсна торгівля. У професійній версії біржі можна отримати доступ до кредитного плеча до х100. Криптотрейдери-початківці отримають докладний посібник і навчальний гайд. Комісії розраховуються адаптивно, залежно від обсягу торгів. Крім того, на біржі можна розмістити власний токен.

Binance (Бінанс) — біржа, ім'я якої відоме кожній людині, яка будь-коли цікавилася криптовалютами. Рекордсменка за рівнем ліквідності та обороту торгів у світі, Binance пропонує власний холодний гаманець для зберігання коштів. На біржі доступні 411 криптовалют для торгівлі, низькі комісії та Р2Р-обмін.

BitGet. На біржі торгується виключно криптовалюта, включаючи топові BTC, LTC, ETH, USDT та менш відомі монети. Торгові угоди здійснюються на власній платформі криптобіржі. Рівень комісії нижчий від середньоринкових, збори для мейкера становлять 0,02%, для тейкера — 0,06%, доступна оплата комісії бонусними коштами. Є сервіс копіювання угод.

Окрім цих платформ, фінансові аналітики TU запропонували звернути увагу на Yobit, XT.com, White Bit та Latoken. Також до рейтингу потрапили платформи MECX та Okex. Щоб дізнатися, чим кожна з них є привабливою для трейдера, достатньо прочитати досьє з відгуками на сайті Traders Union. Фінансові аналітики регулярно публікують свіжі рейтинги та огляди популярних брокерів і бірж, щоб трейдери та інвестори залишалися в курсі нововведень, були попереджені про недоліки криптобірж, якщо такі є, і могли прийняти аргументовані рішення.