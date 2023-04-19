Украина и Болгария провели переговоры после запрета импорта украинской аграрки

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко в среду провела онлайн-встречу с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым после решения Софии запретить импорт украинской сельхозпродукции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Ко встрече руководителей Минэкономики обеих стран присоединилась посол Украины в Болгарии Олеся Илащук.

"Правительство Украины имеет целью решить вопрос временного запрета на импорт украинского зерна в Болгарию. Мы ведем диалог с болгарской стороной о причинах и перспективах положительного решения этой ситуации для обеих стран" , – отметила Свириденко.

Министр экономики Болгарии в свою очередь заявил, что София ожидает решения, при котором украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны.

"На следующей неделе консультации по этому вопросу состоятся на уровне Совета Европейского Союза и его рабочих органов" , – отметили в Минэкономики.

Как сообщалось, Болгария со среды вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии звучат призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.

Накануне Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.