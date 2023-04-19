Україна та Болгарія провели переговори після заборони імпорту української аграрки

Перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко в середу провела онлайн-зустріч із міністром економіки та промисловості Болгарії Ніколою Стояновим після рішення Софії заборонити імпорт української сільгосппродукції, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

До зустрічі очільників Мінекономіки обох країн приєдналась посол України в Болгарії Олеся Ілащук.

"Уряд України має на меті вирішити питання тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Болгарії. Ми ведемо діалог із болгарською стороною щодо причин і перспектив позитивного вирішення цієї ситуації для обох країн" , – зазначила Свириденко.

Міністр економіки Болгарії своєю чергою заявив, що Софія очікує на рішення, за якого українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.

"Наступного тижня консультації з цього питання відбудуться на рівні Ради Європейського Союзу і його робочих органів" , – зазначили в Мінекономіки.

Як повідомлялось, Болгарія із середи вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.

Напередодні Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.