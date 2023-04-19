В части Украины звучат сирены, в небе Киевщины – воздушная цель
Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, в небе Киевской области заметили воздушную цель, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит карта тревог, Киевская областная военная администрация в Telegram.
Дословно КОВА:
"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове.
Находитесь в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины – ничего не снимайте и не публикуйте в сеть".
Сейчас воздушная тревога также объявлена в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, и Луганской областях и в Крыму.
Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Днепре "работает ПВО" и "есть сбитые шахиды".
Также столичные жители еще до объявления воздушной тревоги видели в небе яркую вспышку. Что именно это было, пока неизвестно.
В то же время Ермак призвал "не переживать по поводу НЛО", потому что "это ПВО", но позже изменил это сообщение и призвал подождать информацию от Воздушных сил.
В 23:01 тревогу в Киеве и области отменили. В то же время сейчас на карте тревог добавилась Харьковщина.