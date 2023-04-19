В частині України звучать сирени, в небі Київщини – повітряна ціль

Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, у небі Київщини помітили повітряну ціль, повідомляє Українська правда.

Про це говорить карта тривог, Київська обласна військова адміністрація у Telegram.



Дослівно КОВА:

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу".

Наразі повітряна тривога також оголошена у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, та Луганській областях і в Криму.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Дніпро "працює ППО" і "є збиті шахіди".

Також столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо.

Столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. Відео спалаху опублікували низка Telegram-каналів pic.twitter.com/8CDePBr8vm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023

Водночас Єрмак закликав "не перейматися щодо НЛО", бо "це ППО", але згодом змінив це повідомлення і закликав зачекати на інформацію від Повітряних сил.

Ще одне відео яскравого спалаху у Києві опублікували Telegram-канали pic.twitter.com/JqvP0aZqKm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023

О 23:01 тривогу у Києві та області скасували. Воночас наразі на мапі тривог додалася Харківщина.