В Киеве создают Национальное военное кладбище

Киевсовет выделил землю для создания Национального военного кладбища в Быковне. Его общая площадь составит около 100 гектаров.﻿, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство" , - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, речь идет о Быковне.

"8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации Мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная" , - говорит Кличко.

Таким образом, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины принял решение о создании военного кладбища. Впоследствии сообщалось, что обустройство этого кладбища планируется начать весной 2023 года.