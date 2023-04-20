В Киеве создают Национальное военное кладбище
Киевсовет выделил землю для создания Национального военного кладбища в Быковне. Его общая площадь составит около 100 гектаров., пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, речь идет о Быковне.
"8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации Мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная", - говорит Кличко.
Таким образом, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.
Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины принял решение о создании военного кладбища. Впоследствии сообщалось, что обустройство этого кладбища планируется начать весной 2023 года.