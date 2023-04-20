У Києві створюють Національне військове кладовище

Київрада виділила землю для створення Національного військового кладовища в Биківні. Його загальна площа становитиме майже 100 гектарів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд" , - заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, мова йде про Биківню.

"8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації Меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна" , - каже Кличко.

Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища. Згодом повідомлялося, що облаштування цього кладовища планують розпочати навесні 2023 року.