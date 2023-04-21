Лучшие варианты инвестиций в Форекс в 2023 году от аналитиков TU

Среди людей, незнакомых с Форекс, существует стереотип, что зарабатывать на международном валютном рынке можно только при помощи трейдинга. Это клише закономерно порождает следующее — что трейдингу нужно долго учиться, а потом еще придется рисковать средствами из-за ошибок на старте. Стоит ли говорить о том, что оба эти утверждения ошибочны? Если человек не желает учиться трейдингу, но все равно хочет получать доход на Форекс, можно попробовать пассивное инвестирование.

Что такое Форекс-инвестиции и как они работают, финансовые аналитики Traders Union рассказали в своей новой статье. Эксперты утверждают, что самыми популярными в 2023 году являются ПАММ-счета, копитрейдинг и доверительное управление.

ПАММ-инвестиции

ПАММ-инвестирование – это система, в рамках которой инвесторы вкладывают свои деньги в управляющие счета форекс-трейдеров, чтобы получить прибыль. Управляющий, в свою очередь, использует средства для торговли на Форексе, а затем распределяет полученную прибыль между инвесторами в соответствии с их вкладами. Этот вид инвестирования помогает диверсифицировать риски за счет вложения денег в разные счета.

ПАММ-инвестирование обладает высокой прозрачностью, поскольку инвестор может отслеживать все операции, которые осуществляет управляющий. Еще одно достоинство — это низкие комиссии за управление счетом. В среднем они составляют 10-30% от прибыли.

Практика ПАММ-инвестирования не лишена и определенных недостатков. Так, инвестор может вывести свои деньги только по окончании оговоренного с управляющим периода.

Копитрейдинг

Копитрейдинг – это вид инвестирования, при котором инвесторы автоматически копируют торговые операции опытных трейдеров на Форекс. Инвестор выбирает поставщика сигналов и устанавливает их автоматическое копирование на свой торговый счет. К преимуществам копитрейдинга относится отсутствие необходимости в опыте торговли и автоматическое управление. В частности, инвестору не нужно постоянно отслеживать и анализировать рынок. Все операции выполняются автоматически. Недостаток заключается в том, что выбор поставщиков сигналов ограничен — инвестор может выбирать только среди доступных на платформе трейдеров.

Доверительное управление

Доверительное управление – это услуга, в рамках которой инвесторы доверяют свои средства профессиональным управляющим, которые торгуют на Форекс вместо них. Управляющий использует средства инвесторов для торговли, а затем отдает инвестору прибыль, удерживая комиссию. Основные преимущества — это профессионализм и вовлеченность управляющего, так как он имеет в этом свой финансовый интерес. Недостатки — высокие комиссии, которые обычно составляют от 20 до 50% прибыли.

Эксперты Traders Union подчеркнули, что ПАММ-инвестиции подходят тем, кто хочет инвестировать деньги, не имея навыков торговли на Форекс. Копитрейдинг идеален для тех, кто хочет получать прибыль, не тратя много времени на анализ рынка. Доверительное управление будет полезным тем инвесторам, которые хотят доверить свой капитал профессионалам.

Финансовые аналитики TU также рассказали о том, какие лучшие брокеры для новичков и сформировали рейтинг. Первое место в нем занял RoboForex. Эксперты также считают, что начинающим трейдерам понравится сотрудничество с Exness и Forex4You.