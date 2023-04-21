Найкращі варіанти Форекс інвестицій у 2023 році від експертів TU

Серед людей, незнайомих із Форекс, існує стереотип, що заробляти на міжнародному валютному ринку можна лише за допомогою трейдингу. Це кліше закономірно породжує наступне — що трейдингу треба довго вчитися, а потім ще доведеться ризикувати своїми коштами через помилки на старті. Чи варто говорити про те, що обидва ці твердження хибні? Якщо людина не бажає вчитися трейдингу, але все одно хоче отримувати доходи на Форекс, можна спробувати пасивне інвестування.

Що таке Форекс-інвестиції та як вони працюють,фінансові аналітики Traders Union розповіли у своїй новій статті. Експерти стверджують, що найпопулярнішими у 2023 році є ПАММ-рахунки, копітрейдинг та довірче управління.

ПАММ-інвестиції

ПАММ-інвестування - це система, в рамках якої інвестори вкладають свої гроші в керовані рахунки форекс-трейдерів, щоб отримати прибуток. Керівний трейдер, у свою чергу, використовує ці кошти для торгівлі на Форексі та розподіляє отриманий прибуток між інвесторами відповідно до їх вкладів. Цей вид інвестування допомагає диверсифікувати ризики за рахунок вкладення грошей у різні рахунки. ПАММ-інвестування має високу прозорість, оскільки інвестор може відстежувати всі операції, що здійснює керівний трейдер. Ще одна перевага — це низькі комісії за керування рахунком. Вони у середньому становлять 10-30% від прибутку.Практика ПАММ-інвестування не позбавлена певних недоліків. Зокрема, інвестор може вивести свої гроші лише після закінчення обумовленого періоду.

Копітрейдинг

Копітрейдинг – це вид інвестування, коли юзери автоматично копіюють торгові операції досвідчених трейдерів на Форекс. Інвестор обирає постачальника сигналів і встановлює їхнє автоматичне копіювання на свій торговий рахунок.

До переваг копітрейдингу належить відсутність потреби у досвіді торгівлі та автоматичне управління. Зокрема, інвестору не потрібно постійно відстежувати та аналізувати ринок. Копітрейдинг виконує всі операції автоматично. Недоліком є те, що вибір постачальників сигналів обмежений — інвестор може обирати лише серед доступних на платформі трейдерів.

Довірче управління

Довірче управління – в межах цієї послуги інвестори довіряють свої кошти професіоналам, які торгуватимуть на Форекс замість них. Керуючий використовує ці гроші для торгівлі та відправляє інвестору прибуток, утримуючи комісію. Переваги - це професіоналізм і залучення керуючого, оскільки він має у цьому свій фінансовий інтерес. Недоліки – високі комісії, які зазвичай становлять 20-50% від прибутку.

Експерти Traders Union наголосили, що ПАММ-інвестиції підходять вкладникам, які хочуть інвестувати гроші, не маючи навичок торгівлі на Форекс. Копітрейдинг є ідеальним для тих, хто хоче отримувати прибуток, не витрачаючи багато часу на аналіз ринку. Що ж стосується довірчого управління, то воно буде корисним для тих, хто хоче передати свої кошти в управлінні професіоналу.

Фінансові аналітики TU також розповіли, який кращий Форекс брокер для новачків. На офіційному сайті Traders Union опубліковано рейтинг компаній з топовими умовами для початківців. Перше місце у ньому посів RoboForex. Також новачкам сподобається співпраця з Exness і Forex4You.