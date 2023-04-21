Шмыгаль: С переселенцев не будут взимать долги за коммунальные услуги
С внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании.
По словам премьера, сегодня было принято несколько важных решений, касающихся сферы энергетики.
"Во-первых, коммунальные тарифы. У нас действует мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду. Сегодня Правительство принимает постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия", - пояснил Шмыгаль.
Как пояснил премьер, речь идет исключительно о задолженности, которая накопилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. При этом решение будет действовать до конца военного положения.
Также был одобрен проект закона о компенсации убытков предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории.
"Вскоре мы освободим все наши земли, а потому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - добавил Шмыгаль.
Напомним, что, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, в Украине необходимо пересмотреть тарифы для населения и создать специальный реестр потребителей для покрытия расходов энергокомпаний на производство электроэнергии.