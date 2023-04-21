Шмигаль: З переселенців не будуть стягувати борги за комунальні послуги

З внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або ж територій, де йдуть бойові дії - більше не стягуватимуть борги за комунальні послуги, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання.

За словами прем'єра, сьогодні було прийнято кілька важливих рішень, дотичних до сфери енергетики.

"По-перше, комунальні тарифи. У нас діє мораторій щодо підвищення цін на газ, тепло і гарячу воду. Сьогодні Уряд приймає постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії" , - пояснив Шмигаль.

Як пояснив прем'єр, йдеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Воодночас рішення діятиме до кінця воєнного стану.

Також було схвалено проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території.

"Незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу" , - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що, за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, в Україні необхідно переглянути тарифи для населення та створити спеціальний реєстр споживачів, щоб покривати витрати енергокомпаній на виробництво електроенергії.