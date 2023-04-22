В Украине ожидается дождь в нескольких регионах: погода на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в Украине ожидается дождь в восточных, южных, центральных регионах и в Сумской области. Температура воздуха максимально поднимется до +17 градусов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер

северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

в южной части днем 12-17°;

в восточных областях 8-13 °;

в Карпатах днем 5-10 ° тепла.

Как сообщалось, погода в Карпатах 21 апреля ухудшилась. Синоптики предупреждали об опасности схождения снежных лавин.