В Украине ожидается дождь в нескольких регионах: погода на 22 апреля
Сегодня, 22 апреля, в Украине ожидается дождь в восточных, южных, центральных регионах и в Сумской области. Температура воздуха максимально поднимется до +17 градусов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. В южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер
северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
- в южной части днем 12-17°;
- в восточных областях 8-13 °;
- в Карпатах днем 5-10 ° тепла.
Как сообщалось, погода в Карпатах 21 апреля ухудшилась. Синоптики предупреждали об опасности схождения снежных лавин.