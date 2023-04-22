В Україні очікується дощ у кількох регіонах: погода на 22 квітня
Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується дощ у східних, південних, центральних регіонах та в Сумській області. Температура повітря максимально підніметься до +17 градусів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів.
Вітер
північний, 5-10 м/с.
Температура повітря
- у південній частині вдень 12-17°;
- у східних областях 8-13°;
- в Карпатах вдень 5-10° тепла.
Як повідомлялось, погода у Карпатах 21 квітня погіршилася. Синоптики попереджали про небезпеку сходження снігових лавин.