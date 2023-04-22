В Україні очікується дощ у кількох регіонах: погода на 22 квітня

Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується дощ у східних, південних, центральних регіонах та в Сумській області. Температура повітря максимально підніметься до +17 градусів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер

північний, 5-10 м/с.

Температура повітря

у південній частині вдень 12-17°;

у східних областях 8-13°;

в Карпатах вдень 5-10° тепла.

Як повідомлялось, погода у Карпатах 21 квітня погіршилася. Синоптики попереджали про небезпеку сходження снігових лавин.