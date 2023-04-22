Генштаб: Украинские бойцы уничтожили еще 680 окупантов

Генштаб: Украинские бойцы уничтожили еще 680 окупантов
Фото: Facebook

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 680 оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 185 730 военных убитыми, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 185730 (+680) человек ликвидировано,
  • танков - 3672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7130 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2832 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+4) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2398 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5718 (+5) ед,
  • специальная техника - 337 (+3).

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