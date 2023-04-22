Генштаб: Украинские бойцы уничтожили еще 680 окупантов

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 680 оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 185 730 военных убитыми, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили: