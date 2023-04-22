Генштаб: Украинские бойцы уничтожили еще 680 окупантов
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 680 оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 185 730 военных убитыми, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 185730 (+680) человек ликвидировано,
- танков - 3672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7130 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2832 (+5) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+4) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2398 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5718 (+5) ед,
- специальная техника - 337 (+3).