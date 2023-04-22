Генштаб: Українські бійці знищили ще 680 окупантів

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 680 окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабної війни складають близько 185 730 військових вбитими, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали: