Генштаб: Українські бійці знищили ще 680 окупантів
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 680 окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабної війни складають близько 185 730 військових вбитими, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 185730 (+680) осіб ліквідовано,
- танків - 3672 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7130 (+4) од,
- артилерійських систем - 2832 (+5) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+4) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2398 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5718 (+5) од,
- спеціальна техніка - 337 (+3).