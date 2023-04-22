Генштаб: Українські бійці знищили ще 680 окупантів

Генштаб: Українські бійці знищили ще 680 окупантів
Фото: Facebook

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 680 окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабної війни складають близько 185 730 військових вбитими, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 185730 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків - 3672 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7130 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2832 (+5) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 289 (+4) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2398 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5718 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 337 (+3).

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