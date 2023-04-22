Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк расширил возможности банков по продаже наличной валюты населению

Национальный банк смягчает введенные ранее ограничения для укрепления положительных тенденций на наличном валютном рынке. С этой целью НБУ расширил возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению. Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, учитывается не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.

Это решение, а также целый ряд уточняющих изменений содержится в постановлении Правления НБУ №53 от 20 апреля 2023 года, которое вступило в силу с 21 апреля 2023 года.

2. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам отметились сразу 13 банков.

«Банк Глобус» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 11,5 до 16,25% годовых;

на 6 месяцев – с 14,75 до 17% годовых;

на 9 месяцев - с 15,5 до 17,5% годовых;

на 12 месяцев – с 17,5 до 18,5% годовых.

«Мотор-Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 16,5 до 17% годовых;

на 9 месяцев – с 15,5 до 16,5% годовых;

на 12 месяцев – с 17,5 до 18% годовых, но в то же время снизил процентную ставку по трехмесячному депозиту в гривне с 15,5 до 14% годовых.

«Укрстроинвестбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,5%:

на 3 месяца – с 16,5 до 17% годовых;

на 6 месяцев – с 17 до 17,5% годовых;

на 12 месяцев – с 17,5 до 18% годовых.

Также «Укрстройинвестбанк» повысил ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,6 до 1,1% годовых;

на 6 месяцев – с 1 до 1,6% годовых;

на 12 месяцев – с 2,5 до 3% годовых.

Кроме того, «Укрстройинвестбанк» повысил ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 0,5 до 0,6% годовых;

на 6 месяцев – с 0,75 до 1% годовых.

«Радабанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 17,5 до 18,5% годовых;

на 6 месяцев – с 18,5 до 19,5% годовых;

на 9 и 12 месяцев - с 15 до 16,5% годовых.

Также «Радабанк» повысил ставки по депозитам в долларах США на 9 и 12 месяцев с 1,7 до 2,25% годовых.

«Поликомбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 14,8 до 15,2% годовых;

на 9 месяцев – с 15,6 до 15,8% годовых,

но в то же время резко снизил процентную ставку по трехмесячному депозиту в гривне с 13,2 до 8,2% годовых.

Также «Поликомбанк» повысил процентную ставку по шестимесячному депозиту в долларах США и евро с 0,2 до 0,5% годовых.

«РВС Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 15,05 до 15,6% годовых;

на 12 месяцев – с 15,6 до 16,05% годовых.

Также «РВС Банк» повысил процентную ставку по шестимесячному депозиту в долларах США и евро с 0,9 до 1,05% годовых.

«Пиреус Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 11 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 12 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 12 до 16% годовых.

«Кристалбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 13,15 до 13,5% годовых;

на 6 месяцев – с 14,75 до 15,35% годовых;

на 12 месяцев – с 14,85 до 15,55% годовых.

Банк «Клиринговый Дом» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 14,3 до 18% годовых;

на 6 месяцев – с 14,85 до 18% годовых.

«Коминвестбанк» повысил процентную ставку по депозиту на 12 месяцев c 12 до 13% годовых.

Банк «Грант» повысил процентную ставку по депозиту на 12 месяцев с 9 до 12,5% годовых.

«Альтбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 14 до 15,5% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 16% годовых.

«Юнекс Банк» повысил процентные ставки в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 0,4 до 0,6% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 0,5 до 0,6% годовых.

3. Sportbank запустил обновленную программу лояльности

Sportbank запустил обновленную программу лояльности для привлечения новых клиентов по рекомендации.

В новой программе выросла сумма вознаграждения: 100 грн – новому клиенту, которому банк согласует кредитный лимит по карте, и 300 грн – для действующего клиента банка, который дал ссылку для регистрации.

Кроме того, вознаграждение теперь будет выплачиваться и за открытие депозита. Если приглашенный клиент на протяжении 30 дней с момента активации карты откроет депозит в национальной валюте на сумму от 20 000 грн (одним платежом) на срок от 3 месяцев без права досрочного расторжения, то он дополнительно получит 100 грн, а пригласивший его – 200 грн.

4. Piraeus Bank запустил тестирование нового мобильного приложения

Piraeus Bank запустил бета-тестирование новой версии мобильного приложения Winbank. Новая версия имеет довольно ограниченный функционал.

В частности, в ней недоступна регистрация через портал «Дія», поэтому новым клиентам понадобится вначале зарегистрироваться в «старой» (ныне действующей) версии приложения.