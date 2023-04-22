Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк розширив можливості банків щодо продажу готівкової валюти населенню

Національний банк пом'якшує введені раніше обмеження зміцнення позитивних тенденцій на готівковому валютному ринку. З цією метою НБУ розширив можливості банків здійснювати операції із продажу готівкової іноземної валюти населенню. Так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховується не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Це рішення, а також ціла низка уточнюючих змін міститься в постанові Правління НБУ №53 від 20 квітня 2023 року, яка набула чинності з 21 квітня 2023 року.

2. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами відзначилися відразу 13 банків.

«Банк Глобус» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 11,5% до 16,25% річних;

на 6 місяців – з 14,75 до 17% річних;

на 9 місяців – з 15,5 до 17,5% річних;

на 12 місяців – з 17,5% до 18,5% річних.

«Мотор-Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 16,5 до 17% річних;

на 9 місяців – з 15,5% до 16,5% річних;

на 12 місяців – з 17,5 до 18% річних, але водночас знизив відсоткову ставку за тримісячним депозитом у гривні з 15,5 до 14% річних.

«Укрбудінвестбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,5%:

на 3 місяці – з 16,5% до 17% річних;

на 6 місяців – з 17 до 17,5% річних;

на 12 місяців – із 17,5 до 18% річних.

Також «Укрбудінвестбанк» підвищив ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,6% до 1,1% річних;

на 6 місяців – з 1 до 1,6% річних;

на 12 місяців – з 2,5 до 3% річних.

Крім того, «Укрбудінвестбанк» підвищив ставки за депозитами в євро на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 05 до 06% річних;

на 6 місяців – з 0,75 до 1% річних.

«Радабанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 17,5% до 18,5% річних;

на 6 місяців – з 18,5% до 19,5% річних;

на 9 та 12 місяців - з 15 до 16,5% річних.

Також Радабанк підвищив ставки за депозитами в доларах США на 9 і 12 місяців з 1,7 до 2,25% річних.

«Полікомбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців:

на 6 місяців – з 14,8 до 15,2% річних;

на 9 місяців - з 15,6 до 15,8% річних,

Але водночас різко знизив відсоткову ставку за тримісячним депозитом у гривні з 13,2 до 8,2% річних.

Також «Полікомбанк» підвищив відсоткову ставку за шестимісячним депозитом у доларах США та євро з 0,2 до 0,5% річних.

«РВС Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 15,05 до 15,6% річних;

на 12 місяців – з 15,6 до 16,05% річних.

Також «РВС Банк» підвищив відсоткову ставку за шестимісячним депозитом у доларах США та євро з 0,9 до 1,05% річних.

«Піреус Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 11 до 14% річних;

на 6 місяців – з 12 до 15% річних;

на 12 місяців - з 12 до 16% річних.

«Кристалбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 13,15% до 13,5% річних;

на 6 місяців – з 14,75% до 15,35% річних;

на 12 місяців - з 14,85 до 15,55% річних.

Банк «Кліринговий Дім» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 14,3 до 18% річних;

на 6 місяців – із 14,85 до 18% річних.

"Комінвестбанк" підвищив відсоткову ставку за депозитом на 12 місяців з 12 до 13% річних.

Банк «Грант» підвищив процентну ставку за депозитом на 12 місяців із 9 до 12,5% річних.

«Альтбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 14 до 15,5% річних;

на 6 місяців – із 15 до 16% річних.

«Юнекс Банк» підвищив відсоткові ставки у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 місяці – з 0,4 до 0,6% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 0,5 до 0,6% річних.

3. Sportbank запустив оновлену програму лояльності

Sportbank запустив оновлену програму лояльності для залучення нових клієнтів за рекомендацією.

У новій програмі зросла сума винагороди: 100 грн – новому клієнту, якому банк погодить кредитний ліміт за карткою, та 300 грн – для чинного клієнта банку, який дав посилання для реєстрації.

Крім того, винагорода тепер виплачуватиметься і за відкриття депозиту. Якщо запрошений клієнт протягом 30 днів з моменту активації картки відкриє депозит у національній валюті на суму від 20 000 грн (одним платежем) на строк від 3 місяців без права дострокового розірвання, то він додатково отримає 100 грн, а той, хто його запросив, – 200 грн.

4. Piraeus Bank запустив тестування нового мобільного додатка

Piraeus Bank запустив бета-тестування нової версії мобільної програми Winbank. Нова версія має досить обмежений функціонал.

Зокрема, в ній недоступна реєстрація через портал «Дія», тому новим клієнтам знадобиться спочатку зареєструватися в «старій» версії програми, що діє.