Как получить пенсию тем, кто временно проживает за границей: объяснение

Правительство предусмотрело возможность выплаты пенсии тем, кто временно проживает за границей. Это можно сделать путем международного перевода через Укрпочту, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал Минреинтеграции.

"Принятое правительством постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, которые нашли временное укритые в Польше" , - пишет пресс-служба.

Вышеуказанная категория пенсионеров имеет возможность возобновить получение пенсии путем направления заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

"Для получения пенсии постановлением предусмотрена возможность заключения договоров банковского счета с украинскими банками. Речь идет о банках, которые не имеют филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в том числе банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети" , - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что если лицо желает получать пенсию через банк, заявление о выплате можно подать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи. В частности это можно сделать вместе с открытием банковского счета, без всякой необходимости посещения банка.

"Также по желанию пенсионера выплаты можно будет получать в отделении почты (при наличии технической возможности "Укрпочты" осуществлять перевод средств в страну пребывания)" , - отмечает Минреинтеграции.

Напомним, что в Украине упростили получение пенсий. Заявление на выплату можно подавать с помощью электронной подписи, а украинцы за границей получат новые возможности.