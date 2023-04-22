Як отримати пенсію тим, хто тимчасово проживає за кордоном: пояснення

Уряд передбачив можливість виплати пенсії тим, хто тимчасово проживає за кордоном. Це можна зробити шляхом міжнародного переказу через Укрпошту, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Прийнята Урядом постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі" , - пише пресслужба.

Вищевказана категорія пенсіонерів має можливість відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

"Для отримання пенсії постановою передбачена можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі" , - додає пресслужба.

Зазначається, що якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Зокрема це можна зробити разом з відкриттям банківського рахунку, без жодної необхідності відвідування банку.

"Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості "Укрпошти" здійснювати переказ коштів у країну перебування)" , - відзначає Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що в Україні спростили отримання пенсій. Заяву на виплату можна подавати за допомогою електронного підпису, а українці за кордоном отримають нові можливості.