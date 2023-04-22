Украина и Болгария договорились о разблокировании автомобилей на границе

Во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и министра сельского хозяйства Болгарии Явора Гечева стороны согласовали разблокирование автомобилей на границе и их разгрузки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры.

Также министры согласовали разблокирование автомобилей на границе и их разгрузку", - говорится в сообщении.

Напомним:

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров.