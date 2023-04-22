Україна та Болгарія домовилися про розблокування автівок на кордоні

Під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського та міністра сільського господарства Болгарії Явора Гечева сторони узгодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори.

Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.