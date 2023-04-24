В TU рассказали, как работать на Бинанс и зарабатывать

Каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютным рынком, слышал о Binance (Бинанс). Популярность этой биржи феноменальна. Уже в первый год своего существования компания вышла на первые позиции в мире по объему торгов, количеству пользователей и другим параметрам. По данным СoinMarketCap, Binance и сегодня остается в топе, активно развивает свой функционал, а также предоставляет клиентам все новые и новые возможности для заработка на криптовалютном рынке.

Финансовые аналитики Traders Union представили новый материал, в котором рассказали, как работать на Бинанс. Статья от TU содержит не только пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться на Binance и верифицировать аккаунт, но и полезные советы, как сделать торговлю на бирже более комфортной и выгодной.

О чем идет речь в новом гайде от TU?

В новой статье эксперты TU коснулись главных тем, интересующих каждого, кто хотел бы приобщиться к торговле на Binance, а именно:

регистрация и создание аккаунта на Binance — пошаговое руководство с иллюстрациями;

верификация аккаунта и как ускорить этот процесс;

особенности торгового процесса на Бинанс;

снижение расходов и торговых издержек;

как зарабатывать на Binance без опыта и затрат времени — способы получения пассивного дохода;

реферальная программа и бонусы на самой известной криптобирже.

Что нужно знать новичку о торговле на Бинанс?

Как любая другая криптобиржа, Binance имеет свои особенности. Одна из них — это достаточно длительный процесс верификации аккаунта. Если регистрация занимает буквально пару минут, то на проверку документов и персональных данных пользователя может уйти от 1-2 до 10 дней. Эксперты TU обратили внимание, что если проходить верификацию с мобильного приложения платформы, заявка будет рассмотрена быстрее.

На торговой платформе рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию — таким образом трейдер сможет защитить свой аккаунт от злоумышленников, взлома или утери доступа. На Бинанс есть собственный холодный кошелек. В TU советуют пользоваться им для обеспечения дополнительной защиты своим средствам.

Вне зависимости от опыта, перед началом торговли на реальном рынке, лучше попробовать свои силы на демо-счете Бинанс. Это поможет лучше понять функционал биржи и протестировать торговые стратегии без рисков.

Начиная торговлю с Binance, трейдеру будет полезно приобрести хотя бы несколько нативных коинов биржи — Binance Coin (BNB). Использование внутренней криптовалютой платформы поможет снизить комиссии и другие издержки, а также обеспечит доступ к эксклюзивным функциям на бирже.

Как заработать на криптовалюте без вложений на Binance

Финансовые аналитики TU рассказали, что трейдинг — далеко не единственный способ заработать на криптовалюте. На официальном сайте Traders Union опубликована расширенная статья про заработок на криптовалюте без вложений, Этот материал поможет зарабатывать на Binance и других платформах, не рискуя собственными средствами. В частности, там идет речь о таких способах заработка, как участие в партнерских программах, криптовалютные краны, игры на криптовалюту с выводом средств, участие в Airdrop и многом другом.