У TU розповіли, як працювати на Бінанс і заробляти

Кожен, хто будь-коли цікавився криптовалютним ринком, чув про Binance (Бінанс). Популярність цієї біржі є феноменальною. Вже в перший рік свого існування компанія вийшла на перші позиції у світі за обсягом торгів, кількістю користувачів та іншими параметрами. За даними СoinMarketCap, Binance і сьогодні залишається в топі, активно розвиває свій функціонал і надає клієнтам нові можливості для заробітку на криптовалютному ринку.

Фінансові аналітики Traders Union представили новий матеріал, де розповіли, як працювати на Бінанс. Стаття від TU містить не лише покрокову інструкцію, як зареєструватися на Binance та верифікувати обліковий запис, але й корисні поради, як зробити торгівлю на біржі більш комфортною та вигідною.

Про що йдеться у новому гайді від TU?

У новій статті експерти TU торкнулися головних тем, які цікавлять кожного, хто хотів би долучитися до торгівлі на Binance, а саме:

реєстрація та створення облікового запису на Binance — покрокове керівництво з ілюстраціями;

верифікація облікового запису та як прискорити цей процес;

особливості торгового процесу на Бінанс;

зниження витрат та торгових витрат;

як заробляти на Binance без досвіду та витрат часу – способи отримання пасивного доходу;

реферальна програма та бонуси на найвідомішій криптобіржі.

Що потрібно знати новачкові про торгівлю на Бінанс?

Як і будь-яка інша криптобіржа, Binance має свої особливості. Одна з них – це досить тривалий процес верифікації облікового запису. Якщо реєстрація займає усього лише кілька хвилин, то на перевірку документів та персональних даних користувача може піти від 1-2 до 10 днів. Експерти TU звернули увагу, що якщо проходити верифікацію з мобільного додатку платформи, заявку буде розглянуто швидше.

Настійно рекомендується використовувати двофакторну аутентифікацію - таким чином трейдер зможе захистити свій обліковий запис від зловмисників, злому або втрати доступу. На Бінанс є власний холодний гаманець. Щоб забезпечити своїм коштам додаткову безпеку, у TU радять скористатися саме ним.

Незалежно від досвіду трейдера, перед початком торгівлі на реальному ринку краще спробувати свої сили на демо-рахунку Бинанс. Він допоможе краще зрозуміти функціонал біржі та протестувати торгові стратегії не ризикуючи власними коштами.

Починаючи торгівлю з Binance, трейдеру буде корисно придбати хоча б кілька нативних коінів біржі - Binance Coin (BNB). Володіння внутрішньою криптовалютою платформи допоможе знизити комісії та інші витрати, а також забезпечить доступ до ексклюзивних функцій біржі.

Як заробити на криптовалюті без вкладень на Binance

Фінансові аналітики TU розповіли, що трейдинг - не єдиний спосіб заробити на крипторинку. На офіційному сайті Traders Union опубліковано розширену статтю про заробіток на криптовалюті без вкладень. Цей матеріал допоможе заробляти на Binance та інших платформах, не ризикуючи власними коштами. Зокрема, там йдеться про такі способи заробітку, як участь у партнерських програмах, криптовалютні крани, ігри на криптовалюту з виведенням коштів, участь в Airdrop та багато іншого.