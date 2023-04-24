Почему доллар растет в цене

На календаре – последняя неделя апреля. Украинцы отпраздновали и католическую, и православную Пасху, а сегодня в городах и селах нашей страны – поминальный понедельник. В этом году число тех, кого надо помянуть, резко выросло: многие отцы, мужья, сыновья и братья уже никогда не вернутся с этой проклятой войны…

Курс доллара на уходящей неделе продолжил неспешный рост, и к пятнице 21 апреля ценники на табло столичных оптовых обменных пунктов достигли отметок 38,25-38,27 гривен. Затем в ситуацию вмешался Национальный банк. Вечером 20 апреля стало известно, что правление НБУ приняло Постановление №53: коммерческим банкам разрешили продавать не 100%, а 120% объема безналичной валюты, купленной у населения, начиная с 13 апреля 2022 года. Новость о том, что банкам увеличили простор для маневра и позволили продавать больше валюты, чем до этого, оказала положительное влияние на валютный рынок. Доллар принялся дешеветь и к началу дня понедельника 24 апреля опустился до 38,07 гривен.

Впрочем, наметившаяся в конце прошлой недели тенденция продолжения не имела. Как оказалось, мало кто хотел сдавать доллар дешевле 38 гривен, поэтому в понедельник оптовики были вынуждены вновь несколько приподнять курсы. Покупка «американца» в столице выросла до 38,04-38,05 гривен, а продажа – до 38,09-38,11 гривен. Вновь пошел вверх доллар и в других крупных городах: в Ровно к обеду доллар стоил 38,13 гривен, в Запорожье – 38,15, а в Хмельницком – 38,20 гривен.

Близость конца месяца активизировала спрос на безналичную валюту. Валюту покупали как сами банки с целью выровнять свою валютную позицию по нормативам НБУ, так и их клиенты. При этом предложение со стороны экспортеров осталось на низком уровне. Не удивительно, что Нацбанку опять пришлось «затыкать дыры»: объемы интервенций на межбанковском валютном рынке за прошлую неделю выросли в 2,3 раза и достигли 560 млн долларов.

Почему наличный доллар дорожает?

Одна из главных причин – окончание весенних полевых работ и, как следствие, резкое снижение предложения валюты от аграриев. Те немногие, кто еще нуждается в гривне (в основном для закупки ГСМ по старым ценам), не торопятся продавать доллар по любой цене, выжидая, пока он станет дороже. В то же время спрос на наличный доллар постепенно растет по мере того, как растут цифры на окнах обменных пунктов. Увидев, что доллар опять стоит дороже 38 гривен, в обменники потянулись те, кто ждал, что весной «американец» подешевеет еще сильнее. Кто-то спешит зафиксировать прибыль от удачной продажи валюты зимой, а кто-то по привычке покупает валюту «на остатки зарплаты», особо не заморачиваясь колебаниями в несколько десятков копеек. И чем дороже становится доллар, тем более активно его берет население.

Сколько будет стоить доллар в конце апреля?

Последняя неделя апреля – это также выплаты денежного довольствия военным. Многие из них (а точнее, их жены и члены семьи) уже традиционно переводят полученные выплаты в твердую валюту, поэтому стоит ожидать роста спроса на доллары и евро. Как следствие, пойдут вверх и котировки.

На этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне от 37,90-38,00 до 38,40-38,50 гривен. При приближении к нижней его границе будут активизироваться покупатели валюты, а при приближении к верхней – продавцы.