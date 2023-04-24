Чому долар зростає в ціні

На календарі – останній тиждень квітня. Українці відсвяткували і католицький, і православний Великдень, а сьогодні у містах та селах нашої країни – поминальний понеділок. Цього року кількість тих, кого треба згадати, різко зросла: багато батьків, чоловіків, синів і братів вже ніколи не повернуться з цієї проклятої війни…

Курс долара минулого тижня продовжив неспішне зростання, і до п'ятниці 21 квітня цінники на табло столичних оптових обмінних пунктів досягли позначок 38,25-38,27 гривень. Потім у ситуацію втрутився Національний банк. Увечері 20 квітня стало відомо, що правління НБУ ухвалило Постанову №53: комерційним банкам дозволили продавати не 100%, а 120% обсягу безготівкової валюти, купленої у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року. Новина про те, що банкам збільшили простір для маневру і дозволили продавати більше валюти, ніж раніше, справила позитивний вплив на валютний ринок. Долар почав дешевшати і на початок дня понеділка 24 квітня опустився до 38,07 гривень.

Втім, тенденція продовження, що намітилася наприкінці минулого тижня, не мала. Як виявилося, мало хто хотів здавати долар дешевше за 38 гривень, тому в понеділок оптовики були змушені знову трохи підняти курси. Купівля "американця" у столиці зросла до 38,04-38,05 гривень, а продаж - до 38,09-38,11 гривень. Знову пішов вгору долар й в інших великих містах: у Рівному до обіду долар коштував 38,13 гривень, у Запоріжжі – 38,15, а у Хмельницькому – 38,20 гривень.

Близькість кінця місяця активізувала попит на безготівкову валюту. Валюту купували як самі банки з метою вирівняти свою валютну позицію за нормативами НБУ, так і їхні клієнти. При цьому, пропозиція з боку експортерів залишилася на низькому рівні. Не дивно, що Нацбанку знову довелося затикати дірки: обсяги інтервенцій на міжбанківському валютному ринку за минулий тиждень зросли в 2,3 рази і досягли 560 млн доларів.

Чому готівковий долар дорожчає?

Однією з головних причин є закінчення весняних польових робіт і, як наслідок, різке зниження пропозиції валюти від аграріїв. Ті, хто ще потребує гривні (в основному для закупівлі ПММ за старими цінами), не поспішають продавати долар за будь-яку ціну, вичікуючи, поки він стане дорожчим. У той же час, попит на готівковий долар поступово зростає в міру того, як зростають цифри на вікнах обмінних пунктів. Побачивши, що долар знову коштує дорожче за 38 гривень, в обмінники потягнулися ті, хто чекав, що навесні «американець» подешевшає ще сильніше. Хтось поспішає зафіксувати прибуток від вдалого продажу валюти взимку, а хтось за звичкою купує валюту «на залишки зарплати», особливо не зважаючи на коливання в кілька десятків копійок. І чим дорожчим стає долар, тим активніше його бере населення.

Скільки коштуватиме долар наприкінці квітня?

Останній тиждень квітня – це також виплати грошового забезпечення військовим. Багато з них (а точніше, їхні дружини та члени сім'ї) вже традиційно переводять отримані виплати у тверду валюту, тому варто очікувати зростання попиту на долари та євро. Як наслідок, підуть вгору і котирування.

Цього тижня долар торгуватиметься в діапазоні від 37,90-38,00 до 38,40-38,50 гривень. При наближенні до його нижньої межі активізуватимуться покупці валюти, а при наближенні до верхньої - продавці.