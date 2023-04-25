Суд арестовал активы Марченко на более чем миллиард гривен

Суд арестовал активы жены кума президента страны-агрессора Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов" на общую сумму более 1 млрд грн. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ОГП.

"Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми жена Медведчука владеет через четыре оффшорные компании" , - говорится в сообщении СБУ.

Чтобы предотвратить отчуждение или распоряжение этими ценными бумагами и всеми корпоративными правами, суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ, согласованное прокурорами областной прокуратуры.

Ранее были арестованы активы и имущество на более 5,6 млрд грн, конечным бенефициаром которых является Марченко.

Речь идет о корпоративных правах на 2,6 млрд грн, объектах недвижимости, земельных участках и транспортных средствах, именных акциях в трех облэнерго на более чем 3 млрд грн, которыми она владеет через оффшорные компании.