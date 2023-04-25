Суд заарештував активи Марченко на понад мільярд гривень

Суд заарештував активи дружини кума президента країни-агресора Оксани Марченко у АТ "Запорізький завод феросплавів" на загальну суму понад 1 млрд грн. Про це повідомляють прес-служби СБУ та ОДП.

"Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії" , - йдеться у повідомленні СБУ.

Щоб запобігти відчуженню чи розпорядженню цими цінними паперами та всіма корпоративними правами, суд задовольнив клопотання слідчих СБУ, погоджене прокурорами обласної прокуратури.

Раніше було заарештовано активи та майно на понад 5,6 млрд грн, кінцевим бенефіціаром яких є Марченко.

Йдеться про корпоративні права на 2,6 млрд грн, об'єкти нерухомості, земельні ділянки та транспортні засоби, іменні акції у трьох обленерго на більш ніж 3 млрд грн, якими вона володіє через офшорні компанії.