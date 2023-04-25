Бинанс — это путь к успеху в криптотрейдинге? В TU опубликовали обзор биржи

Выбор надежной криптобиржи — ключевая задача для любого инвестора или трейдера, желающего открыть для себя работу с цифровыми активами. Биржа — это платформа, где будут происходить все операции с криптовалютами в дальнейшем — покупка, продажа, обмен и хранение. А это значит, что к ее выбору необходимо подойти с особенной тщательностью.

Финансовые аналитики Traders Union рассказали, действительно ли Бинанс — это лучшая биржа на рынке, как с ней работать и как сделать трейдинг максимально эффективным. Также в TU дали советы, как правильно выбирать биржу.

Главное о Binance

Binance (Бинанс), основанная в 2017 году, является одной из крупнейших криптобирж в мире. Платформа славится простотой в использовании, высокой ликвидностью и обширным выбором торговых пар. Binance предоставляет своим пользователям широкий спектр торговых инструментов, включая более 100 различных криптовалют и токенов.

Одним из главных преимуществ Бинанс является ее мобильное приложение, которое позволяет пользователям легко и удобно торговать на ходу. Софт имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, благодаря которому пользователи легко находят нужные торговые пары и проводят операции с минимальными усилиями.

Криптобиржа использует самые современные технологии безопасности, чтобы защитить пользователей от хакерских атак и мошенничества. Кроме того, Binance имеет множество инструментов для защиты аккаунтов, таких как двухфакторная аутентификация и оповещения о подозрительной активности.

Как выбрать хорошую криптовалютную биржу?

Важно выбирать для сотрудничества платформы с прозрачной репутацией и высоким уровнем безопасности. Также необходимо, чтобы выбранная площадка поддерживала достаточное количество криптовалютных пар и торговых инструментов, рассказали в Traders Union. Следует обратить внимание и на комиссии, чтобы избежать лишних расходов и максимизировать прибыль. Предпочтение следует отдавать регулируемым биржам. Однако, если нет регулятора, как в случае с Binance, необходимо проверить наличие лицензий и сертификатов, а также ознакомиться с отзывами других пользователей, чтобы оценить уровень надежности биржи, советуют финансовые аналитики TU.

Лучшие криптобиржи по версии Traders Union

Чтобы понять, что биржа подходит именно ему, трейдер должен проанализировать несколько рыночных предложений и сравнить торговые условия разных платформ. Однако аналитики TU понимают, что это может быть длительным и трудозатратным процессом. В целях экономии времени и сил трейдеров эксперты опубликовали рейтинг платформ, где каждая криптобиржа имеет свое досье и реальные пользовательские отзывы.

Помимо Binance, на ведущих позициях в рейтинге оказались такие компании:

ByBit. Биржа с сильной положительной репутацией, предлагающая более сотни цифровых валют для торговли. Известна современной системой безопасности и выгодными бонусными и реферальными программами. Есть кредитное плечо до 1:100.

KuCoin. Известная среди новичков и профессиональных трейдеров биржа предлагает торговлю десятками криптовалют, включая популярные (Bitcoin, Ethereum, Tether), и собственным торговым терминалом, содержащим базовую аналитику, индикаторы и графики.

OKX (или Okex) предлагает клиентам свыше 400 пар, среди которых есть и варианты с фиатом. Можно пополнять счет с дебетовых карт, банковских счетов, криптокошельков. Есть спотовая и маржинальная торговля, фьючерсы, бессрочные свопы, опционы, DEX. Предлагается четыре инвестиционных решения с гибкими периодами.

Также аналитики Traders Union посоветовали трейдерам обратить внимание на такие биржи, как BitGet, XT.com, Yobit, WhiteBit и другие.