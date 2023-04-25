Бінанс – це шлях до успіху у криптотрейдінгу? У TU опублікували огляд біржі

Вибір надійної криптобіржі — ключове завдання для будь-якого інвестора або трейдера, який бажає відкрити для себе роботу з цифровими активами. Біржа — це платформа, де відбуватимуться всі операції з криптовалютами надалі — купівля, продаж, обмін та зберігання. А це означає, що до її вибору потрібно поставитися особливо ретельно.

Фінансові аналітики Traders Union розповіли, чи справді Бінанс — це найкраща біржа на ринку, як з нею працювати та як зробити трейдинг максимально ефективним. Також у TU дали поради, як правильно обирати біржу.

Головне про Binance

Binance (Бінанс), заснована у 2017 році, є однією з найбільших криптобірж у світі. Платформа славиться простотою у використанні, високою ліквідністю та широким вибором торгових пар. Binance надає своїм користувачам широкий спектр торгових інструментів, що включають понад 100 різних криптовалют та токенів.

Однією з головних переваг Бінанс є її мобільний додаток, який дозволяє користувачам легко та зручно торгувати на ходу. Програма має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, завдяки якому користувачі легко знаходять потрібні торгові пари та проводять операції з мінімальними зусиллями.

Криптобіржа використовує найсучасніші технології безпеки, щоб захистити користувачів від атак хакерів і шахрайства. Крім того, Binance має безліч інструментів для захисту акаунтів, таких як двофакторна аутентифікація та оповіщення про підозрілу активність.

Як вибрати хорошу криптовалютну біржу?

Важливо обирати для співпраці платформи, які мають прозору репутацію та високий рівень безпеки. Також необхідно, щоб обраний майданчик підтримував достатню кількість криптовалютних пар та торгових інструментів, розповіли у Traders Union. Слід звернути увагу і на комісії, щоб уникнути зайвих витрат та максимізувати прибуток. Перевагу слід надавати регульованим біржам. Однак, якщо немає регулятора, як у випадку з Binance, необхідно перевірити наявність ліцензій та сертифікатів, а також ознайомитись з відгуками інших користувачів, щоб оцінити рівень надійності біржі, радять фінансові аналітики TU.

Найкращі криптобіржі за версією Traders Union

Щоб зрозуміти, що біржа підходить саме йому, трейдер має проаналізувати кілька ринкових пропозицій та порівняти торгові умови різних платформ. Проте, аналітики TU розуміють, що це може бути тривалим і складним процесом. З метою економії часу та сил трейдерів експерти опублікували рейтинг платформ, де кожна криптобіржа має своє досьє та реальны відгуки користувачів.

Крім Binance, на провідних позиціях у рейтингу опинилися такі компанії:

ByBit. Біржа з сильною позитивною репутацією пропонує більше сотні цифрових валют для торгівлі. Відома сучасною системою безпеки, а також вигідними бонусними та реферальними програмами. Є кредитне плече до 1:100.

KuCoin. Відома серед новачків і професійних трейдерів біржа пропонує торгівлю десятками криптовалют, включаючи популярні (Bitcoin, Ethereum, Tether), та власним торговим терміналом, що містить базову аналітику, індикатори та графіки.

OKX (або Okex) пропонує клієнтам понад 400 пар, серед яких є варіанти з фіатом. Можна поповнювати рахунок з дебетових карток, банківських рахунків, криптогаманців. Є спотова та маржинальна торгівля, ф'ючерси, безстрокові свопи, опціони, DEX. Пропонується чотири інвестиційні рішення з гнучкими періодами.

Також аналітики Traders Union порадили трейдерам звернути увагу на такі біржі, як BitGet, XT.com, Yobit, WhiteBit та інші.