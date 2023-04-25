В Украине за время войны коэффициент бедности увеличился почти в 4 раза

За прошедший 2022 год коэффициент бедности в Украине вырос с 5,5% до 20,2%, то есть в 3,7 раза, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Рост коэффициента бедности и падение уровня доходов граждан в парламенте назвали одни из главных вызовов войны, с которыми столкнулась Украина.

В ВР также отметили, что мощные демографические и миграционные процессы привели к тому, что почти каждый третий украинец — пенсионер. В связи с этим возникает вопрос о финансировании солидарной пенсионной системы и необходимости проведения пенсионной реформы в Украине.

Кроме того, среди военных вызовов для Украины в парламенте отметили быстрое создание концепции послевоенной адаптации демобилизованных военнослужащих к мирной жизни. Така адаптация должна включать алгоритм трудоустройства лиц с инвалидностью.

По словам главы парламентского комитета Галины Третьяковой, все эти вызовы в Киеве надеются решить с помощью программы Совета Европы.