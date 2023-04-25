В Україні за час війни коефіцієнт бідності збільшився майже в 4 рази
За минулий 2022 рік коефіцієнт бідності в Україні зріс із 5,5% до 20,2%, тобто у 3,7 раза, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили у пресслужбі Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Зростання коефіцієнта бідності та падіння рівня доходів громадян у парламенті назвали одні з головних викликів війни, з якими зіткнулася Україна.
У ВР також зазначили, що потужні демографічні та міграційні процеси призвели до того, що майже кожен третій українець є пенсіонером. У зв'язку з цим постає питання щодо фінансування солідарної пенсійної системи та необхідності проведення пенсійної реформи в Україні.
Крім того, серед військових викликів для України у парламенті відзначили швидке створення концепції повоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до мирного життя. Така адаптація має містити алгоритм працевлаштування осіб з інвалідністю.
За словами голови парламентського комітету Галини Третьякової, всі ці виклики у Києві сподіваються вирішити за допомогою програми Ради Європи.
"Я вдячна Сюзанні Мнацаканян [керівник проєкту Ради Європи "Посилення соціального захисту в Україні], яка три роки нас супроводжує у цих процесах. Як результат — у грудні 2022 року було представлено концепцію Соціального кодексу України, яка могла б перезавантажити застаріле радянське законодавство та кодифікувати понад 120 законів щодо соціального піклування та захисту в Україні", — розповіла Третьякова.