В Україні за час війни коефіцієнт бідності збільшився майже в 4 рази

За минулий 2022 рік коефіцієнт бідності в Україні зріс із 5,5% до 20,2%, тобто у 3,7 раза, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у пресслужбі Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Зростання коефіцієнта бідності та падіння рівня доходів громадян у парламенті назвали одні з головних викликів війни, з якими зіткнулася Україна.

У ВР також зазначили, що потужні демографічні та міграційні процеси призвели до того, що майже кожен третій українець є пенсіонером. У зв'язку з цим постає питання щодо фінансування солідарної пенсійної системи та необхідності проведення пенсійної реформи в Україні.

Крім того, серед військових викликів для України у парламенті відзначили швидке створення концепції повоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до мирного життя. Така адаптація має містити алгоритм працевлаштування осіб з інвалідністю.

За словами голови парламентського комітету Галини Третьякової, всі ці виклики у Києві сподіваються вирішити за допомогою програми Ради Європи.