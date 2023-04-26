Генштаб: ВСУ уничтожили еще 640 захватчиков, 4 танка и 3 БПЛА

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 640 оккупантов, 4 танка и 3 дрона врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили: