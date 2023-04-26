Генштаб: ВСУ уничтожили еще 640 захватчиков, 4 танка и 3 БПЛА
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 640 оккупантов, 4 танка и 3 дрона врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 188410 (+640) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3692 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7162 (+11) ед,
- артиллерийских систем ‒ 2877 (+14) ед,
- РСЗО ‒ 539 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 292 (+1) ед,
- самолетов ‒ 308 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2440 (+3),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5792 (+8) ед,
- специальной техники ‒ 352 (+7) ед.