Генштаб: ЗСУ знищили ще 640 загарбників, 4 танки та 3 БПЛА
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили ще 640 окупантів, 4 танки та 3 дрони ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3692 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од.,
- артилерійських систем ‒ 2877 (+14) од.,
- РСЗВ ‒ 539 (+0) од.,
- засобів ППО ‒ 292 (+1) од.,
- літаків ‒ 308 (+0) од.,
- вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2440 (+3),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5792 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 352 (+7) од.