Генштаб: ЗСУ знищили ще 640 загарбників, 4 танки та 3 БПЛА

Генштаб: ЗСУ знищили ще 640 загарбників, 4 танки та 3 БПЛА
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили ще 640 окупантів, 4 танки та 3 дрони ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3692 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од.,
  • артилерійських систем ‒ 2877 (+14) од.,
  • РСЗВ ‒ 539 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 292 (+1) од.,
  • літаків ‒ 308 (+0) од.,
  • вертольотів ‒ 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2440 (+3),
  • крилатих ракет - 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5792 (+8) од.,
  • спеціальної техніки – 352 (+7) од.

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