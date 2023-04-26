Польша хочет запрета на импорт зерна из Украины как минимум до конца года

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о необходимости удержания эмбарго на зерно из Украины как минимум до конца года, сообщает Европейская правда.

"Мы не отменим наши меры до тех пор, пока аналогичные меры не будут введены на европейском уровне. Время играет в нашу пользу. Мы сохраним польские решения, пока ситуация не стабилизируется" , – подчеркнул министр.

На вопрос о том, что Европейский Союз хочет, чтобы эмбарго на товары из Украины продолжалось до конца июня, Вальдемар Буда ответил, что "абсолютно невозможно снять эмбарго в июне".

"Иначе может случиться так, что после сбора урожая украинское зерно снова заполнит силосы, которые мы сейчас так решительно опустошаем" , – пояснил глава министерства развития.

На вопрос, сохранит ли Польша вопреки ЕС эмбарго по крайней мере до конца года, Буда заявил: "В Польше – наверняка".

Как известно, в последние недель проблемным вопросом стал запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции пятью странами ЕС, в частности, Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией.

В связи с этим 19 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временный запрет – до 5 июня – на импорт в эти пять стран украинской кукурузы, пшеницы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла.

В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.