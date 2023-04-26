В Traders Union назвали лучшие сайты для заработка в 2023 году

Работа в интернете в последние годы стала настоящим спасением для украинцев. В 2019 году пандемия Covid-19 вынудила людей оставаться дома на карантине, а в 2022-м война лишила многих стабильных рабочих мест. Поэтому вопрос об альтернативных способах заработка встал для жителей Украины особенно остро.

Даже если не принимать во внимание экстремальные и катастрофические ситуации, заработок в интернете выручает людей, которые по разным причинам не хотят или не могут посещать офис. Благодаря этой практике, заработать удается женщинам в декрете, юным студентам без опыта, которых не берут на работу, а также людям с инвалидностью, и даже пенсионерам. Несложные сайты для заработка в одном из материалов описали финансовые аналитики Traders Union, предоставив ссылки, отзывы и описание каждого.

Лучшие сайты для заработка по версии TU

В Traders Union рассказали о девяти сайтах, благодаря которым можно улучшить свое материальное положение без опыта и специального образования. Тройку лидеров возглавили RoboForex, IC Markets и FxPro.

RoboForex: заработок на копитрейдинге

Если классическому Форекс-трейдингу необходимо учиться, то копитрейдинг не требует таких усилий. На сайте брокера RoboForex можно выбрать успешного трейдера для копирования его сделок и подключить автоматический сервис Copy FX. Это один из самых простых и стабильных способов получения пассивного дохода. Еще одно преимущество копитрейдинга с РобоФорекс — его доступность через мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом.

IC Markets: заработок на рынке Форекс

IC Markets — это Форекс-брокер, чьи торговые комиссии являются одними из самых низких на рынке. IC Markets не первый год находится в лидерах рынка, по версии большинства авторитетных изданий, благодаря своей сети электронной коммуникации (ECN), многочисленным поставщикам ликвидности и мгновенному исполнению ордеров.

Заработок на ПАММ-счетах с FxPro

ПАММ-счета — еще один способ отлично зарабатывать без опыта и усилий. Используя эту систему, инвесторы вкладывают собственные средства в счета управляющих Форекс-трейдеров, чтобы получить прибыль от их торговли. Последние, в свою очередь, используют этот капитал для торговли на Форексе, а затем распределяют полученную прибыль между инвесторами в соответствии с их вкладами. У брокера FxPro созданы оптимальные условия для этого. Инвестор может выбирать из большого количества профессиональных трейдеров и многообразия торговых инструментов.

В экспертной статье Traders Union рассказали и о других способах получить дополнительный заработок, таких как фриланс, оказание профильных услуг, блоггинг и прочих. Статья будет полезна к прочтению тем, кто находится в поисках дополнительного дохода и готов начать зарабатывать прямо сейчас.

Для получения хорошего стабильного дохода важно выбрать направление по душе и уделять этой деятельности достаточно времени. При правильном подходе любая деятельность, как онлайн, так и офлайн, может принести свои плоды.