У Traders Union назвали найкращі сайти для заробітку у 2023 році

Робота в інтернеті останніми роками стала справжнім порятунком для українців. У 2019 році пандемія Covid-19 змусила людей залишатися вдома на карантині, а 2022-го війна позбавила багатьох людей стабільних робочих місць. Тому питання про альтернативні способи заробітку постало для українців особливо гостро.

Навіть якщо не брати до уваги екстремальні та катастрофічні ситуації, заробіток в інтернеті рятує людей, які з різних причин не хочуть чи не можуть відвідувати офіс. Завдяки цій практиці заробити вдається жінкам у декреті, юним студентам без досвіду, яких не беруть на роботу, а також людям з інвалідністю, і навіть пенсіонерам. Нескладні сайти для заробітку в одному з матеріалів описали фінансові аналітики Traders Union, надавши посилання, відгуки та опис кожного.

Найкращі сайти для заробітку за версією TU

У Traders Union розповіли про дев'ять сайтів, завдяки яким можна покращити своє матеріальне становище без досвіду та спеціальної освіти. Трійку лідерів очолили RoboForex, IC Markets та FxPro.

RoboForex: заробіток на копітрейдингу

Якщо класичному Форекс-трейдингу необхідно вчитися, то копітрейдинг не потребує таких зусиль. На сайті брокера RoboForex можна вибрати успішного трейдера для копіювання його угод та підключити автоматичний сервіс Copy FX. Це один із найпростіших і найстабільніших способів отримання пасивного доходу. Ще одна перевага копітрейдингу з РобоФорекс — його доступність через мобільний додаток з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

IC Markets: заробіток на ринку Форекс

IC Markets — це Форекс-брокер, чиї торгові комісії є одними із найнижчих на ринку. IC Markets не перший рік перебуває в лідерах ринку, за версією більшості авторитетних видань, завдяки своїй мережі електронної комунікації (ECN), численним постачальникам ліквідності та миттєвому виконанню ордерів.

Заробіток на ПАММ-рахунках з FxPro

ПАММ-рахунки — ще один спосіб добре заробляти без досвіду та зусиль. Використовуючи цю систему, інвестори вкладають власні кошти в рахунки керуючих Форекс-трейдерів, щоб отримати прибуток від їхньої торгівлі. Останні, в свою чергу, використовують клієнтські кошти для торгівлі на Форексі, а потім розподіляють отриманий прибуток між інвесторами відповідно до їх вкладів. У брокера FxPro створено оптимальні умови для цього. Інвестор може вибирати з великої кількості професійних трейдерів та різноманітності торгових інструментів.

В експертній статті Traders Union розповіли і про інші способи отримати додатковий заробіток, такі як фріланс, надання профільних послуг, блогінг та інші. Стаття буде корисною тим, хто перебуває в пошуках додаткового доходу і готовий почати заробляти просто зараз.

Для отримання хорошого стабільного доходу важливо обрати напрямок, який сподобається, та приділяти цій діяльності достатньо часу. При правильному підході будь-яка діяльність, як онлайн, так і офлайн, може принести свої плоди.