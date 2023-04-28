Как начать трейдинг новичку? Главные шаги для входа в рынок
Форекс — это международный рынок, где ведется торговля валютами. В 2023 году Форекс-трейдинг стал одним из самых популярных способов инвестирования в мире. Выбрав надежного брокера и в надлежащей мере изучив вопрос торговли, трейдер становится не ограничен в заработке на колебаниях курсов валют.
Финансовые аналитики Traders Union опубликовали новый материал, где подробно изложили, что такое трейдинг, что нужно для его начала, какие преимущества и недостатки этого рода деятельности и сколько можно заработать на Форексе. Это своего рода гайд для новичков, где собрано все самое интересное и полезное о трейдинге. Материал рекомендован к прочтению всем, кто хочет попробовать себя на Форексе.
Что такое трейдинг и в чем его преимущества?
Форекс-трейдинг (от англ. trading, торговля) — это процесс покупки и продажи валют на международном валютном рынке. К преимуществам относятся:
- Работа на самого себя со свободным графиком. Трейдер сам устанавливает желаемый уровень дохода и загруженность, количество времени, которое он готов посвятить торговле. Брокер, участие которого является обязательным условием на Форексе, взимает определенную комиссию, но, как правило, это очень маленький процент от прибыли.
- Высокая ликвидность. Форекс является крупнейшим рынком в мире, с оборотом свыше 5 трлн. долларов США в день.
- 24-часовой доступ. Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю, поэтому торговать можно в любое удобное время, кроме выходных.
- Возможность зарабатывать не только на повышении, но и на понижении курса — в зависимости от избранной торговой стратегии.
- Низкие сопутствующие расходы. Форекс не имеет фиксированных комиссий. Вместо этого брокеры зарабатывают на спредах — разнице между ценой покупки и продажи валюты.
Что нужно для начала торговли на Форексе?
В экспертной статье TU рассказали, что нужно для начала работы на валютном рынке. Пошагово подготовка и вход на Форекс выглядят так:
- Изучение основ трейдинга. Перед входом на рынок будущему трейдеру обязательно нужно получить базовые знания. Необходимо изучить основные принципы рынка, понять, как работает трейдинг. Для этого существует множество обучающих ресурсов и полезных статей, в том числе и тех, которые публикуются на сайте Traders Union.
- Выбор надежного брокера. Репутация, регулирование и торговые условия — вот, что нужно узнать перед тем, как остановить свой выбор на брокерской компании. Брокеров следует сравнивать по этим параметрам между собой. Аналитики TU, желая сэкономить время и силы трейдеров, регулярно публикуют и обновляют рейтинги и обзоры брокерских компаний. Например, обзор популярного брокера АМаркетс содержит описание, плюсы, минусы, торговые условия и реальные отзывы его клиентов. Это позволяет трейдеру получить исчерпывающую информацию о брокере, не тратя свое время.
- Открытие и пополнение торгового счета. Суммы минимальных депозитов существенно отличаются у разных компаний, поэтому на данный параметр эксперты советуют обратить внимание в первую очередь. Теперь можно начинать торговлю, используя знания и опыт, полученные при ранее.
Эксперты Traders Union призвали будущих трейдеров быть ответственными и сознательными в торговле, поскольку только так можно добиться успехов на Форексе.