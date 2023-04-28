Как начать трейдинг новичку? Главные шаги для входа в рынок

Форекс — это международный рынок, где ведется торговля валютами. В 2023 году Форекс-трейдинг стал одним из самых популярных способов инвестирования в мире. Выбрав надежного брокера и в надлежащей мере изучив вопрос торговли, трейдер становится не ограничен в заработке на колебаниях курсов валют.

Финансовые аналитики Traders Union опубликовали новый материал, где подробно изложили, что такое трейдинг, что нужно для его начала, какие преимущества и недостатки этого рода деятельности и сколько можно заработать на Форексе. Это своего рода гайд для новичков, где собрано все самое интересное и полезное о трейдинге. Материал рекомендован к прочтению всем, кто хочет попробовать себя на Форексе.

Что такое трейдинг и в чем его преимущества?

Форекс-трейдинг (от англ. trading, торговля) — это процесс покупки и продажи валют на международном валютном рынке. К преимуществам относятся:

Работа на самого себя со свободным графиком. Трейдер сам устанавливает желаемый уровень дохода и загруженность, количество времени, которое он готов посвятить торговле. Брокер, участие которого является обязательным условием на Форексе, взимает определенную комиссию, но, как правило, это очень маленький процент от прибыли.

Высокая ликвидность. Форекс является крупнейшим рынком в мире, с оборотом свыше 5 трлн. долларов США в день.

24-часовой доступ. Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю, поэтому торговать можно в любое удобное время, кроме выходных.

Возможность зарабатывать не только на повышении, но и на понижении курса — в зависимости от избранной торговой стратегии.

Низкие сопутствующие расходы. Форекс не имеет фиксированных комиссий. Вместо этого брокеры зарабатывают на спредах — разнице между ценой покупки и продажи валюты.

Что нужно для начала торговли на Форексе?

В экспертной статье TU рассказали, что нужно для начала работы на валютном рынке. Пошагово подготовка и вход на Форекс выглядят так:

Изучение основ трейдинга. Перед входом на рынок будущему трейдеру обязательно нужно получить базовые знания. Необходимо изучить основные принципы рынка, понять, как работает трейдинг. Для этого существует множество обучающих ресурсов и полезных статей, в том числе и тех, которые публикуются на сайте Traders Union.

Выбор надежного брокера. Репутация, регулирование и торговые условия — вот, что нужно узнать перед тем, как остановить свой выбор на брокерской компании. Брокеров следует сравнивать по этим параметрам между собой. Аналитики TU, желая сэкономить время и силы трейдеров, регулярно публикуют и обновляют рейтинги и обзоры брокерских компаний. Например, обзор популярного брокера АМаркетс содержит описание, плюсы, минусы, торговые условия и реальные отзывы его клиентов. Это позволяет трейдеру получить исчерпывающую информацию о брокере, не тратя свое время.

Открытие и пополнение торгового счета. Суммы минимальных депозитов существенно отличаются у разных компаний, поэтому на данный параметр эксперты советуют обратить внимание в первую очередь. Теперь можно начинать торговлю, используя знания и опыт, полученные при ранее.

Эксперты Traders Union призвали будущих трейдеров быть ответственными и сознательными в торговле, поскольку только так можно добиться успехов на Форексе.