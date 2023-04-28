Як почати трейдинг новачку? Головні кроки від експертів

Форекс — це міжнародний ринок, де ведеться торгівля валютами. У 2023 році Форекс-трейдинг став одним із найпопулярніших способів інвестування у світі. Вибравши надійного брокера і належним чином вивчивши питання торгівлі, трейдер стає необмеженим у заробітку на коливаннях курсів валют.

Фінансові аналітики Traders Union опублікували новий матеріал, де докладно розповіли, що таке трейдинг, що потрібно для його початку, які переваги та недоліки такого роду діяльності та скільки можна заробити на Форексі. Це свого роду гайд для новачків, де зібрано все найцікавіше і найкорисніше про трейдінг. Матеріал рекомендований для ознайомлення всім, хто хоче спробувати себе на Форексі.

Що таке трейдинг та у чому його переваги?

Форекс-трейдинг (від англ. trading, торгівля) – це процес купівлі та продажу валют на міжнародному валютному ринку. Простими словами, це купівля та продаж валют з метою отримання прибутку. До переваг належать:

Робота на себе з вільним графіком. Трейдер сам встановлює бажаний рівень доходу та завантаженість, кількість часу, який він готовий присвятити торгівлі. Брокер, участь якого є обов'язковою умовою на Форексі, стягує певну комісію, але, як правило, це дуже маленький відсоток від прибутку.

Висока ліквідність. Форекс є найбільшим ринком у світі з обігом понад 5 трлн. доларів США на день.

24-годинний доступ. Форекс працює цілодобово, п'ять днів на тиждень, тому торгувати можна у будь-який зручний час, крім вихідних.

Можливість заробляти не лише на підвищенні, а й на зниженні курсу, залежно від обраної торгової стратегії.

Низькі супутні витрати. Форекс не має фіксованих комісій. Натомість брокери заробляють на спредах — різниці між ціною купівлі та продажу валюти.

Що потрібно для початку торгівлі на Форексі?

В експертній статті TU розповіли, що потрібно для початку роботи на валютному ринку. Покроково підготовка та вхід на Форекс виглядають так:

Вивчення основ трейдингу. Перед входом на ринок майбутньому трейдеру обов'язково треба отримати базові знання. Необхідно вивчити основні принципи ринку, зрозуміти, як працює трейдинг. Для цього існує безліч навчальних ресурсів та корисних статей, у тому числі тих, які публікуються на сайті Traders Union.

Вибір надійного брокера. Репутація, регулювання та торгові умови – ось, що потрібно дізнатися перед тим, як зупинити свій вибір на брокерській компанії. Брокерів слід порівнювати за цими параметрами між собою. Аналітики TU, щоб заощадити час та сили трейдерів, регулярно публікують і оновлюють рейтинги та огляди брокерських компаній. Наприклад, огляд популярного брокера АМаркетс містить опис, плюси, мінуси, торгові умови та реальні відгуки його клієнтів. Це дозволяє трейдеру отримати вичерпну інформацію про брокера, не витрачаючи свого часу.

Відкриття та поповнення торгового рахунку. Суми мінімальних депозитів суттєво відрізняються у різних компаній, тому на даний параметр експерти радять звернути увагу насамперед. Тепер можна розпочинати торгівлю, використовуючи знання та досвід, що були отримані раніше.

Експерти Traders Union закликали майбутніх трейдерів бути відповідальними і свідомими у торгівлі, оскільки тільки так можна досягти успіхів на Форексі.